Sognavo una pentola tech in grado di fare tutto da sola: ecco come è andata (Di domenica 12 marzo 2023) Per tre mesi abbiamo sostituito pentole e fornelli con un multicooker a energia elettrica. Il Moulinex Cookeo Touch cuoce come una padella e come una pentola a pressione. Promette, però, di farlo in minor tempo e di aiutare anche chi si sente negato per le ricette, da quelle più... Leggi su repubblica (Di domenica 12 marzo 2023) Per tre mesi abbiamo sostituito pentole e fornelli con un multicooker a energia elettrica. Il Moulinex Cookeo Touch cuoceuna padella eunaa pressione. Promette, però, di farlo in minor tempo e di aiutare anche chi si sente negato per le ricette, da quelle più...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MenteLesbica : Svegliata mentre sognavo di mangiare una focaccia lunghissima, alta, con mozzarella e zime, o forse Zola e cime, ?? - therealfrenzo : Io ricordo il me che passava le notti a piangere, perché mi mancava qualcosa dentro, perché sognavo di fare i soldi… - den_exo_xrono : @milaunicoamore Sognavo di saltare da una nuvola all'altra e di costruire città domotiche e futuristiche. Per fortu… - AleCumani : RT @pescamiilcuore: son diventato quello che sognavo, adesso scopro che non mi sono chiesto mai cosa sognare dopo @holyernia ci riporta lo… - aalessiadc : RT @pescamiilcuore: son diventato quello che sognavo, adesso scopro che non mi sono chiesto mai cosa sognare dopo @holyernia ci riporta lo… -