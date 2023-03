Slum e ' Silicon Savannah' La visita di Mattarella in Kenya 

Leggi su agi

(Di domenica 12 marzo 2023) AGI - 55 milioni di abitanti, 70 etnie una crescita al 5%. Il Kenya, dove Sergiovolerà indi Stato da lunedì, è considerato uno dei Paesi piu' avanzati e stabili dell'Africa sub-sahariana, con progetti all'avanguardia nei campi della tecnologia e della lotta ai cambiamenti climatici. La composizione della popolazione, come in molti paesi africani, è varia: le etnie sono appunto 70, le famiglie linguistiche quattro ma suddivise in 66 dialetti, i grandi gruppi religiosi sono 4 (presbiteriani e protestanti il 45%, cattolici e ortodossi 35%, musulmani 11%, religioni tradizionali 9%). Una economia 'vivace' Il Kenya è considerato un Paese a medio reddito, è la terza economia nell'area sub-sahariana anche se la distribuzione è diseguale e solo il 2% della popolazione è in condizioni di benessere, mentre il 50% della popolazione vive sotto ...