Siviglia, sfida alla Lazio per un colpo in attacco (Di domenica 12 marzo 2023) La Lazio si avvicina a Roland Sallai, ma non è sola: come riferiscono i media spagnoli, anche il Siviglia prova a inserirsi per il talento... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Lasi avvicina a Roland Si, ma non è sola: come riferiscono i media spagnoli, anche ilprova a inserirsi per il talento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Siviglia, sfida alla Lazio per un colpo in attacco: La Lazio si avvicina a Roland Sallai, ma non è sola: come rifer… - LALAZIOMIA : Siviglia, sfida alla Lazio per un colpo in attacco - notiziasportiva : Il #Siviglia sta vivendo un momento difficile in Liga, ma l'#EuropaLeague potrebbe essere la via di salvezza per la… - sportli26181512 : Milan e Napoli sfida aperta sul mercato per un centrocampista: Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo in Spa… -