Sistema unico di monitoraggio fondi: il Pnrr di Draghi e l’obiettivo di Giorgetti (Di domenica 12 marzo 2023) Il Pnrr, nato ed applicato col Governo Draghi, esprime una maniera di vitalità nell'”Obiettivo Sistema unico monitoraggio fondi” di Giorgetti. Una lettura di 2 minuti che vale la pena di fare, da Adkronos: “Nel medio periodo l’intendimento del Governo è di giungere ad un’unica infrastruttura informatica al fine di garantire il rispetto del principio di unicità dell’invio dei dati, tenendo conto delle peculiarità del Sistema REGIS che, grazie alla sua architettura modulare, è disegnato in linea con i processi amministrativi di programmazione, attuazione, gestione contabile, rendicontazione e controllo”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alla Commissione Bilancio al Senato sul Piano di ripresa e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 marzo 2023) Il, nato ed applicato col Governo, esprime una maniera di vitalità nell'”Obiettivo” di. Una lettura di 2 minuti che vale la pena di fare, da Adkronos: “Nel medio periodo l’intendimento del Governo è di giungere ad un’unica infrastruttura informatica al fine di garantire il rispetto del principio di unicità dell’invio dei dati, tenendo conto delle peculiarità delREGIS che, grazie alla sua architettura modulare, è disegnato in linea con i processi amministrativi di programmazione, attuazione, gestione contabile, rendicontazione e controllo”. Così il ministro dell’Economia Giancarloin audizione davanti alla Commissione Bilancio al Senato sul Piano di ripresa e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ECCO! Si parte ragazzi! Il 'Tavolo dei Sei' di nuovo ricostruito con la guida del candidato presidenziale… - Manicomitico : @susannaricciar1 @realvarriale @guido_vaciago Io ho capito che da una parte c'è una società che, in intercettazioni… - bombertir : @HoaraBorselli Mimmo lucano è l unico in Italia che è riuscito a far funzionare un sistema d integrazione…non siete… - albealias : RT @Fred39053770: Unico sistema nn farli partire!! ...Quest'invasione è comunque la rappresaglia delle ONG e dei burattinai dietro di loro - Mariang47614228 : RT @Fred39053770: Unico sistema nn farli partire!! ...Quest'invasione è comunque la rappresaglia delle ONG e dei burattinai dietro di loro -