Sinner-Mannarino in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di domenica 12 marzo 2023) Jannik Sinner sfiderà Adrian Mannarino nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. L’azzurro ha esordito bene nel torneo californiano, regolando in due set Richard Gasquet, ed ora si troverà di fronte un altro veterano transalpino del circuito. Un avversario diverso, con uno stile di gioco molto personale e unico nel suo genere. Jannik proverà a vendicare il compagno di Davis Lorenzo Musetti, che ha incassato un’altra sconfitta in questo suo difficile inizio di stagione. Sinner invece il 2023 l’ha iniziato alla grande ed ha vinto entrambi i precedenti contro Mannarino, uno anche piuttosto recente sul cemento outdoor di Cincinnati. Finì 6-2 al terzo in favore del nostro ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Janniksfiderà Adriannel secondo turno deldi, in programma dall’8 al 19 marzo. L’azzurro ha esordito bene nel torneo californiano, regolando in due set Richard Gasquet, ed ora si troverà di fronte un altro veterano transalpino del circuito. Un avversario diverso, con uno stile di gioco molto personale e unico nel suo genere. Jannik proverà a vendicare il compagno di Davis Lorenzo Musetti, che ha incassato un’altra sconfitta in questo suo difficile inizio di stagione.invece ill’ha iniziato alla grande ed ha vinto entrambi i precedenti contro, uno anche piuttosto recente sul cemento outdoor di Cincinnati. Finì 6-2 al terzo in favore del nostro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca80093108 : RT @federtennis: ???? Indian Wells Vittoria in rimonta per @MartinaTrevisa3, 5-7 6-1 6-2 a Brengle! ?? Musetti viene battuto con un doppio… - settalese : RT @federtennis: ???? Indian Wells Vittoria in rimonta per @MartinaTrevisa3, 5-7 6-1 6-2 a Brengle! ?? Musetti viene battuto con un doppio… - ColucciLc : RT @federtennis: ???? Indian Wells Vittoria in rimonta per @MartinaTrevisa3, 5-7 6-1 6-2 a Brengle! ?? Musetti viene battuto con un doppio… - SportFramesit : Jannik #Sinner ???? vs Adrian #Mannarino ???? 2 ???per l’altoatesino nei due presenti con il prossimo avversario a… - fenomenogabry : RT @federtennis: ???? Indian Wells Vittoria in rimonta per @MartinaTrevisa3, 5-7 6-1 6-2 a Brengle! ?? Musetti viene battuto con un doppio… -