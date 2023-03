Sinistro veicolo non identificato | per il giudice è impossibile che scompaia!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ValeriusMCMXC : @andreadelogu Foto danni, scambio generalità e/o scritto firmato da entrambe le parti. Verifica solo che la controp… -

... che proiettata in avanti colpiva a sua volta un terzo. Subito forze dell'ordine e soccorritori accorrevano sul luogo del, particolarmente affollato durante l'ora di punta. Ad essere ......ricostruzione deleffettuata dalla Procura pavese, in conseguenza del violento urto il van si sarebbe ribaltato e il bambino ne sarebbe stato sbalzato fuori. Il padre, già fuori dal...... il ritiro della patente, il sequestro dele anche la denuncia al tribunale di Bologna. I ... dove un utente della strada italiano di 30 anni rimaneva coinvolto in unstradale da solo e ...

Sinistro veicolo non identificato: per il giudice è impossibile che ... BariSeranews

Verona, 15 marzo 2023 - Un tamponamento successo stamani alle 8 che ha interessato otto mezzi, tra autovetture e mezzi pesanti, si è verificato stamani sull'autostrada A22, in direzione Modena al km 2 ...Misterioso incidente sul Mar Nero: Jet russo e drone USA si scontrano Nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero si sono scontrati un caccia russo e un veicolo militare statunitense senza pilota, ...