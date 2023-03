Singo-Sanabria | il Torino espugna Lecce per 2-0

Leggi su agi

(Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Seconda vittoria consecutiva per il, cheil campo delnel lunch match della 26 giornata di Serie A. Al Via del Mare finisce 2-0 grazie ai gol realizzati nel giro di pochi istanti da: successo importantissimo per la squadra di Juric, che sale a 37 punti in classifica a sole cinque lunghezze di distanza dal sesto posto dell'Atalanta. La formazione di Baroni invece, costretta al terzo ko consecutivo, resta ferma a quota 27 momentaneamente ancora a +9 sulla zona retrocessione. Tanto equilibrio e nessuna emozione in un avvio di gara molto bloccato, poi al 20' sono i granata che aprono le marcature grazie alla zampata disu bel cross di Miranchuk. Passano una manciata di minuti e gli ospiti mettono ancora più in discesa la sfida: Radonjic ...