Silicon Valley Bank, verso una nuova crisi 2008-2009? (Di domenica 12 marzo 2023) A febbraio era in 20° posizione nella lista annuale delle migliori banche d’America stilata da Forbes, e nemmeno tre giorni fa se ne vantava sui suoi canali social. A marzo è la prima banca dell’anno assicurata dalla Fdic, l’agenzia del governo degli Stati Uniti di assicurazione dei depositi federali, a fallire. È un crollo lampo quello della Silicon Valley Bank, la banca con sede a Santa Clara e 17 filiali in California e Massachusetts, specializzata in prestiti in startup tecnologiche e venture capital e che a fine 2022 aveva circa 209 miliardi di dollari di attività totali e circa 175,4 miliardi di depositi totali. Su questa testata, il 14 gennaio 2023 avevamo avvertito che una minaccia stava per arrivare dal debito pubblico americano ed in particolare dalla difficoltà tra Congresso e Casa Bianca di trovare un accordo tra quello ... Leggi su formiche (Di domenica 12 marzo 2023) A febbraio era in 20° posizione nella lista annuale delle migliori banche d’America stilata da Forbes, e nemmeno tre giorni fa se ne vantava sui suoi canali social. A marzo è la prima banca dell’anno assicurata dalla Fdic, l’agenzia del governo degli Stati Uniti di assicurazione dei depositi federali, a fallire. È un crollo lampo quello della, la banca con sede a Santa Clara e 17 filiali in California e Massachusetts, specializzata in prestiti in startup tecnologiche e venture capital e che a fine 2022 aveva circa 209 miliardi di dollari di attività totali e circa 175,4 miliardi di depositi totali. Su questa testata, il 14 gennaio 2023 avevamo avvertito che una minaccia stava per arrivare dal debito pubblico americano ed in particolare dalla difficoltà tra Congresso e Casa Bianca di trovare un accordo tra quello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ho la lievissima sensazione che in USA con il fallimento di Silicon Valley Bank stiano per fare le solite stesse cr… - putino : Commento a caldo sulla vicenda Silicon Valley Bank (SVB): leggo preoccupazione sui giornali italiani e mondiali per… - classcnbc : Banche, rischio contagio? La crisi di Silicon Valley Bank preoccupa i mercati e si teme un contagio per gli istitu… - bg_tebe : RT @ravel80262268: In un giorno solo quattro banche statunitensi hanno perso 47 miliardi di dollari a causa del crollo della Silicon Valley… - Wally98754040 : RT @ligi_p: “Notiziola da analizzare: il 6 marzo, l'autorevole rivista finanziaria Forbes proclamava la SVB (la banca della Silicon Valley)… -