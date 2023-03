Silicon Valley Bank in fallimento, cosa ha causato la bancarotta e quali sono i rischi per l’Italia (Di domenica 12 marzo 2023) La Silicon Valley Bank è andata in fallimento in appena 72 ore scatenando uno tsunami di terrore nel mondo intero. La pausa di 48 ore legata alla chiusura dei mercati ha concesso una breve tregua per fare luce su quanto accaduto in California. Silicon Valley Bank in fallimento, cosa ha causato la bancarotta A seguito della notizia, sono proliferati i parallelismi tra Silicon Valley Bank e Lehman Brothers ma le circostanze appaiono nettamente diverse per dimensioni del crack, cause della bancarotta e per le conseguenze che il fallimento avrà negli Stati Uniti e non solo. La Svb, infatti, non gestiva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 marzo 2023) Laè andata inin appena 72 ore scatenando uno tsunami di terrore nel mondo intero. La pausa di 48 ore legata alla chiusura dei mercati ha concesso una breve tregua per fare luce su quanto accaduto in California.inhalaA seguito della notizia,proliferati i parallelismi trae Lehman Brothers ma le circostanze appaiono nettamente diverse per dimensioni del crack, cause dellae per le conseguenze che ilavrà negli Stati Uniti e non solo. La Svb, infatti, non gestiva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ho la lievissima sensazione che in USA con il fallimento di Silicon Valley Bank stiano per fare le solite stesse cr… - putino : Commento a caldo sulla vicenda Silicon Valley Bank (SVB): leggo preoccupazione sui giornali italiani e mondiali per… - petergomezblog : La californiana Silicon Valley Bank chiude e fallisce dopo le maxi perdite. La paura dilaga sui mercati europei… - TricolorVanda : RT @muenzenberg: Qui Radio #Londra: “Abbiamo fatto saltare questa banca delle colonie. Non venisse in testa a nessuno di salvarla: né lei,… - AnnaP1953 : RT @borghi_claudio: Ho la lievissima sensazione che in USA con il fallimento di Silicon Valley Bank stiano per fare le solite stesse cretin… -