Silicon Valley Bank, ecco come si è arrivati in un attimo alla bancarotta e cosa potrebbe accadere con la riapertura dei mercati (Di domenica 12 marzo 2023) La pausa di 48 ore di chiusura dei mercati concede una tregua per fare un po' di ordine su quanto accaduto alla californiana Silicon Valley Bank, fallita nel giro di 72 ore generando un'ondata di paura sui mercati. I paragoni con Lehman Brothers non sono mancati ma sembrano piuttosto fuori luogo. Diversa la dimensione del crack, diversa la genesi, diverse le conseguenza. Si spera. La società non aveva investimenti particolarmente rischiosi come era stato invece nel caso delle banche coinvolte nella crisi dei mutui subprime deflagrata tra il 2007 e il 2008. LA GENESI DEL DISASTRO – Partiamo dall'inizio. Svb è una banca californiana di medie dimensioni, specializzata nel settore tecnologico, con uno stretto legame con le imprese del territorio si ...

