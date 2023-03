Silicon Valley Bank, crolla anche filiale Uk: in vista colloqui Sunak-Banca d’Inghilterra (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak e il cancelliere Jeremy Hunt dovrebbero tenere colloqui con il governatore della Banca d’Inghilterra in risposta al crollo della Silicon Valley Bank UK. In una dichiarazione rilasciata domenica mattina, il Tesoro ha affermato di considerare la questione “come un’alta priorità”. “Il governo sta lavorando a ritmo sostenuto su una soluzione per evitare o ridurre al minimo i danni ad alcune delle nostre società più promettenti nel Regno Unito e presenteremo piani immediati per garantire che le esigenze operative e di flusso di cassa a breve termine dei clienti della Silicon Valley Bank UK siano soddisfatti”, si legge nella nota. “Il governo e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Il primo ministro britannico Rishie il cancelliere Jeremy Hunt dovrebbero tenerecon il governatore dellain risposta al crollo dellaUK. In una dichiarazione rilasciata domenica mattina, il Tesoro ha affermato di considerare la questione “come un’alta priorità”. “Il governo sta lavorando a ritmo sostenuto su una soluzione per evitare o ridurre al minimo i danni ad alcune delle nostre società più promettenti nel Regno Unito e presenteremo piani immediati per garantire che le esigenze operative e di flusso di cassa a breve termine dei clienti dellaUK siano soddisfatti”, si legge nella nota. “Il governo e la ...

