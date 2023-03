Sicurezza economica e cibernetica. I megatrend dell’intelligence italiana nel 2022 (Di domenica 12 marzo 2023) La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la Sicurezza relativa al 2022 è stata presentata al Parlamento il 28 febbraio 2023. Il rapporto si concentra sulla natura globale delle interazioni tra i fenomeni rilevanti per la Sicurezza nazionale, sulle complesse interconnessioni che legano i vettori di minaccia e sulla dimensione planetaria delle sfide affrontate dall’Intelligence. Sicurezza economica Gli effetti prolungati nel tempo della pandemia e le tensioni connesse al conflitto russo-ucraino, a partire dall’inizio del 2022 hanno progressivamente indebolito il quadro macroeconomico dei principali Paesi avanzati. In particolare, la difficoltà di reperimento delle materie prime, in aggiunta ai problemi delle catene produttive transnazionali e all’eccessiva liquidità sui ... Leggi su formiche (Di domenica 12 marzo 2023) La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per larelativa alè stata presentata al Parlamento il 28 febbraio 2023. Il rapporto si concentra sulla natura globale delle interazioni tra i fenomeni rilevanti per lanazionale, sulle complesse interconnessioni che legano i vettori di minaccia e sulla dimensione planetaria delle sfide affrontate dall’Intelligence.Gli effetti prolungati nel tempo della pandemia e le tensioni connesse al conflitto russo-ucraino, a partire dall’inizio delhanno progressivamente indebolito il quadro macroeconomico dei principali Paesi avanzati. In particolare, la difficoltà di reperimento delle materie prime, in aggiunta ai problemi delle catene produttive transnazionali e all’eccessiva liquidità sui ...

