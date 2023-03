Si sente male sul treno, specializzanda in medicina gli salva la vita. Il preside del Dipartimento invia lettera d’encomio (Di domenica 12 marzo 2023) La dottoressa Ines Carrato, specializzanda del primo anno del Campus Biomedico di Roma, ha salvato la vita di un viaggiatore di 65 anni su un treno in viaggio da Roma a Milano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 marzo 2023) La dottoressa Ines Carrato,del primo anno del Campus Biomedico di Roma, hato ladi un viaggiatore di 65 anni su unin viaggio da Roma a Milano. L'articolo .

