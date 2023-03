Si rovescia barca alla deriva con 47 migranti a bordo | 30 dispersi Alarm Phone contro Roma | “Ha ritardato consapevolmente i soccorsi”

(Di domenica 12 marzo 2023) Sono rimastiper tutta la notte, in balia delle onde alte di fronte alle coste libiche. Le ong che li hanno avvistati hanno segnalato lasiacosiddetta Guardia Costiera libica, che ha subito chiarito di non voler intervenire, sia il Centro nazionale di coordinamento di soccorso (Mrcc) italiano che, secondo il racconto di Sea Watch, ha interrotto la comunicazione. Nella giornata di domenica l’epilogo più temuto, come raccontano: “L’imzione si èta, molte persone (30 nel momento in cui si scrive, ndr) risultano disperse. Le autorità italiane hannoe le hanno lasciate morire“. I 17 sopravvissuti, invece, sono stati ...

Barca con 47 persone a bordo si rovescia, decine di morti. Meloni e Salvini cantano Il testamento
Barca con 47 persone a bordo si rovescia, decine di morti. Meloni e Salvini cantano Il testamento
Una barca che si rovescia, settanta morti. Molti bambini. #Piantedos risponde algido:'Succede'. Com'è umano lei.
Una barca che si rovescia, settanta morti. Molti bambini. #Piantedos risponde algido:'Succede'. Com'è umano lei.
Una barca che si rovescia, settanta morti. Molti bambini. #Piantedos risponde algido:'Succede'. Com'è umano lei.

Così Sea - Watch Italy su Twitter, dopo che Alarm Phone ha riferito che lacon 47 persone a bordo avvistata ieri in grave difficoltà secondo diverse fonti si sarebbe ribaltata e decine di ...Così Sea - Watch Italy su Twitter, dopo che Alarm Phone ha riferito che lacon 47 persone a bordo avvistata ieri in grave difficoltà secondo diverse fonti si sarebbe ribaltata e decine di ...Alarm Phone ha avvertito: "ll tempo sta per scadere, lava alla deriva tra le onde alte. Il mercantile non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere ...

Alarm Phone contro il Governo italiano: "Avete ritardato consapevolmente i soccorsi". Il naufragio è avvenuto stamattina in acque libiche.LIBIA - Alcune ora fa un barcone si rovesciato nelle acque della Libia, a bordo si trovavano 47 persone che sono annegate mentre alcune risultano ...