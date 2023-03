Si ribalta il barcone, altra strage di migranti. La Ong: "Niente soccorsi, colpa dell'Italia" (Di domenica 12 marzo 2023) Nuova strage di migranti nel Mediterraneo, in acque internazionali al largo della Libia. Secondo Alarm Phone, una imbarcazione alla deriva con 47 persone a bordo si sarebbe ribaltata. Almeno 10 morti certi e almeno un'altra decina i dispersi. "Siamo scioccati. Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate - scrive su Twitter Alarm Phone, la Ong che segnala imbarcazioni in difficoltà -. Dalle 2.28 dell'11 marzo, le autorità erano informate dell'urgenza e della situazione di pericolo. Le autorità Italiane hanno ritardato deliberatamente i soccorsi, lasciandole morire". Come per Cutro, dunque, la tragedia rischia di diventare subito non solo un caso internazionale, ma motivo di polemica politica ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovadinel Mediterraneo, in acque internazionali al largoa Libia. Secondo Alarm Phone, una imbarcazione alla deriva con 47 persone a bordo si sarebbeta. Almeno 10 morti certi e almeno un'decina i dispersi. "Siamo scioccati. Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate - scrive su Twitter Alarm Phone, la Ong che segnala imbarcazioni in difficoltà -. Dalle 2.28'11 marzo, le autorità erano informate'urgenza ea situazione di pericolo. Le autoritàne hanno ritardato deliberatamente i, lasciandole morire". Come per Cutro, dunque, la tragedia rischia di diventare subito non solo un caso internazionale, ma motivo di polemica politica ...

