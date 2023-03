Si finge morto per vedere chi va al suo funerale (Di domenica 12 marzo 2023) Chi non è curioso di sapere quante gente accorrerebbe alle proprie esequie? Un uomo cinese di 84 anni non ha Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 12 marzo 2023) Chi non è curioso di sapere quante gente accorrerebbe alle proprie esequie? Un uomo cinese di 84 anni non ha Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FulviaMoroni : @Elsa20303832 Fa finta pure di dormire,finge di mangiare,finge su tutto...ma basta! Evidentemente nn gliene frega… - BinatoFrancesca : RT @_hijadelanoche: Daniele si finge morto per non destare sospetti #oriele - alexxandra1967 : @_soleilandia_ Si finge morto come gli scarafaggi amici suoi - Carol52816490 : RT @_hijadelanoche: Daniele si finge morto per non destare sospetti #oriele - edserwings : RT @_hijadelanoche: Daniele si finge morto per non destare sospetti #oriele -