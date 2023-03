Show di Laurientè e Berardi | rosso a Kumbulla | Roma ko 3-4 col Sassuolo | resta quinta

(Di domenica 12 marzo 2023) Non solo Europa League. Dopo la bella vittoria casalinga per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad e in attesa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Lo show di Laurienté, la follia di Kumbulla: la Roma crolla, 3-4 col Sassuolo - sportmediaset : Laurienté show all'Olimpico: furia Roma, il Sassuolo ne fa 4 #SerieA #RomaSassuolo - infoitsport : Roma-Sassuolo 1-3 al 45': Laurienté show, follia di Kumbulla - sportli26181512 : LIVE Roma-Sassuolo 1-2: show all’Olimpico, doppietta di Laurientè, Zalewski accorcia - Rompipallone_ : ??#Laurienté show e il #Sassuolo batte nel recupero una #Cremonese mai doma! ?????Un gol su punizione e due assist p… -

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Totò Schillaci oggi, il calciatore da Italia 90 a Pechino Express Da Italia 90 all'avvenura in Giappone, passando poi tra realitye ...Il Napoli non si ferma. La squadra di Luciano Spalletti conquista l'ennesima vittoria in campionato espugnando anche il campo del Sassuolo. Trasferta solo sulla carta per gli azzurri che sul campo dei ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore ed osservatore : "L'infortunio di Raspadori non ci voleva, anche perché il Napoli arrivava col vento in poppa in Champions League. E lo stesso Raspadori ...