Short track | Mondiali | Sighel trascina la staffetta maschile all' argento - Sport - Altri Sport

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : PIETRO IL GRANDE! ???? Rivivi la spettacolare impresa di Sighel nella finale dei 500 metri a Seoul. Un oro Mondiale… - ItaliaTeam_it : PIETROROOOOOOOOOOO ???? Un fenomenale Sighel è campione del mondo dei 500 metri ai Mondiali di short track di Seoul!… - ItaliaTeam_it : Argento vivo!???? Prima dell'oro sui 500 metri, Pietro Sighel ha conquistato ai Mondiali di short track anche il se… - quotidianopiem : Argento e bronzo per Cassinelli con le staffette ai mondiali di short track - Newsinunclick : A Seul si sono chiusi i Mondiali di short-track su singole distanze. Doppia medaglia italiana nelle staffette dei M… -

Ancora medaglie mondiali per l'Italia, la staffetta maschile è argento quella mista è bronzo: protagonista sempre Pietro ...L'Italia conquista altre due medaglie nella giornata conclusiva dei Mondiali didi Seoul, in Corea del Sud. Dopo le meraviglie di Pietro Sighel, gli azzurri sono riusciti a salire due volte sul podio in occasione delle staffette, ultime gare della rassegna iridata. ...Si è chiusa a Seoul un'edizione storica dei Mondiali per loazzurro, capace di conquistare ben quattro medaglie. Alle due gioie individuali collezionate da Pietro Sighel (oro nei 500 m e argento nei 1500 m) si sono aggiunte nella giornata di ...

LIVE Short track, Mondiali 2023 in DIRETTA: Pietro Sighel per il tris, attesa per le staffette OA Sport

Seconda piazza nella staffetta maschile (nel quartetto anche il plurimedagliato Sighel), terza la staffetta nella mixed relay ...L’Italia si è piazzata terza nella classifica generale dei Mondiali di short track con un oro, due argenti e un bronzo ...