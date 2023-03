Short track | l’Italia si tinge di bronzo ai Mondiali nella staffetta mista!

(Di domenica 12 marzo 2023) Non si ferma l’eccezionale Mondiale didel. La squadra azzurra voleva una medaglia ined è arrivata con il bellissimoconquistato dallamista. Il quartetto composto da Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel conclude al terzo posto, portando a tre il numero delle medaglie vinte finora dal Bel Paeserassegna iridata di Seul. Si tratta di una bella conferma perin questa specialità, visto che lo scorso anno era arrivato un argento alle Olimpiadi, anche se nel quartetto erano presenti Arianna Fontana e Martina Valcepina. Il quartetto attuale aveva vinto anche in Coppa del Mondo a Dresda e ha confermato di valere il podio iridato. E’ stata una finale che ha visto ...

L'azzurro vince i Mondiali nei 500 metri ed è argento nei 1.500 metri, loitaliano coltiva il suo futuro campione: domani altra finale nei 1.000 ...Il ghiaccio del Mokdong Icerink di Seul regala soddisfazioni e medaglie ai colori azzurri, in particolare a Pietro Sighel . Il 23enne delle Fiamme Gialle si è messo al collo un oro e un argento, ...Le parole di Pietro Sighel, protagonista di una doppietta straordinaria ai Mondiali didi scena a Seul: prima ha conquistato ...

Mondiali di short track, Sighel vince l'oro e l'argento Sky Sport

Non si ferma l’eccezionale Mondiale di short track dell’Italia. La squadra azzurra voleva una medaglia in staffetta ed è arrivata con il bellissimo bronzo conquistato dalla staffetta mista. Il quartet ...Pietro Sighel, con una caduta apparentemente non provocata, abbandona il sogno dela tripletta di medaglie, dopo aver vinto l'argento nei 1500 m e l'oro nei 500.