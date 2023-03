Short track | l’Italia chiude in bellezza | è argento per la staffetta maschile ai Mondiali!

(Di domenica 12 marzo 2023) Il meraviglioso Mondiale di Seul delsiingrazie all’conquistato dallaazzurra. Diventano quattro, dunque, le medaglie conquistate dalla squadra italiana nella rassegna iridata coreana e tutte hanno sempre visto protagonista Pietro Sighel, che salirà sul podio per la quarta volta e questa volta insieme ai compagni di squadra Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli e Tommaso Dotti. Serviva una prestazione davvero eccezionale da parte del quartetto azzurro, che si trovava in una finale con Cina, Corea del Sud e Canada, tre assolute potenze. Gli italiani hanno corso davvero benissimo, trovandosi anche in testa nella seconda metà della gara. Il Canada si è poi tirato fuori dai giochi da solo, cadendo durante un cambio, e la strada del ...

L'azzurro vince i Mondiali nei 500 metri ed è argento nei 1.500 metri, loitaliano coltiva il suo futuro campione: domani altra finale nei 1.000 ...Il ghiaccio del Mokdong Icerink di Seul regala soddisfazioni e medaglie ai colori azzurri, in particolare a Pietro Sighel . Il 23enne delle Fiamme Gialle si è messo al collo un oro e un argento, ...Le parole di Pietro Sighel, protagonista di una doppietta straordinaria ai Mondiali didi scena a Seul: prima ha conquistato ...

Non si ferma l'eccezionale Mondiale di short track dell'Italia. La squadra azzurra voleva una medaglia in staffetta ed è arrivata con il bellissimo bronzo conquistato dalla staffetta mista. Il quartet ...