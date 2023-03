' Shiffrin un fenomeno | è il record del talento'

(Di domenica 12 marzo 2023) Mikaela vince per l'87esima volta in Coppa e supera Stenmark, Thoeni: 'Domina con naturalezza, ma evitiamo confronti tra epoche ...

Mikaela vince per l'87esima volta in Coppa e supera Stenmark, Thoeni: 'Domina con naturalezza, ma evitiamo confronti tra epoche ...'Vincerà oltre 100 gare di Coppa', vaticinò Bode Miller in una delle prime apparizioni di Mikaela. 'Mai visto una così, diventerà la più grande di sempre' aggiunse. E ora, dopo che a Kvitfjell (in Norvegia) si è assicurata la quinta Coppa del Mondo in carriera , la previsione sembra più ...Odermatt e' un, capace di vincere in tre specialità - ai Mondiali Juniores nel 2016 fece ... La ragazza sprint del Colorado MichaelaHa dominato il gigante centrando un primato: 7 ori ...

Doppietta della statunitense, dopo il gigante vince anche lo slalom per migliorare il record di successi in Coppa. Sul podio Holdener e Swenn Larsson ...La statunitense si imone nel gigante di Åre, precedendo Brignone ed Hector e raggiungendo lo svedese a quota 86 vittorie. Holdneer 12a, Gut-Behrami fuori ...