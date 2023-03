Shakira: “Piqué? Ho sopportato tante stronzate. La mia canzone un inno per le donne” (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole della cantante allo show di Jimmy Fallon: "Ho vissuto anni duri dopo la separazione e scrivere questa canzone è stato veramente importante" Leggi su golssip (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole della canallo show di Jimmy Fallon: "Ho vissuto anni duri dopo la separazione e scrivere questaè stato veramente impor

Shakira si sfoga in diretta tv: "Ho dovuto sopportare tanta me" Shakira , insieme a l produttore argentino, Bizarrap , è stata l'ospite speciale nell'ultima ... 53" con tantissimi riferimenti all'ex marito Gerard Piqué . "L 'accoglienza per il pezzo è stata ... Auto elettriche, quali sono le più economiche Gerard Piqué ha scelto proprio questa vettura per rispondere alla moglie Shakira , che lo aveva accusato di aver scambiato una Ferrari con un Twingo, riferendosi al suo tradimento con Clara Chia ... Shakira scatenata: la canzone per Piqué arriva al Tonight Show di Jimmy Fallon Il brano eseguito al Tonight Show è Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 , quello in cui allude al suo ex Piqué : "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un ... , insieme a l produttore argentino, Bizarrap , è stata l'ospite speciale nell'ultima ... 53" con tantissimi riferimenti all'ex marito Gerard. "L 'accoglienza per il pezzo è stata ...Gerardha scelto proprio questa vettura per rispondere alla moglie, che lo aveva accusato di aver scambiato una Ferrari con un Twingo, riferendosi al suo tradimento con Clara Chia ...Il brano eseguito al Tonight Show è: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 , quello in cui allude al suo ex: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un ... Shakira, la storia in musica con Gerard Piqué. FOTO Sky Tg24