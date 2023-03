SETTORE GIOVANILE: La Primavera rossoblù è super! Battuto anche il Perugia. (Di domenica 12 marzo 2023) Campionato Primavera 2 22ª Giornata, girone B Cosenza: 1 – Perugia: 0 Di seguito il tabellino della gara: Marcatori: 40’st Novello (C). COSENZA: Iovino, Cimino (Cap), Musso (6’st Belgiovine), Spingola (V. Cap), Elia, Sirimarco, Marinacci, Di Bartolo, Novello, Difatta (45’st Gigliotti), Cubretovic (24’st Attanasio). A disposizione: Pompei, Bellotti, Occhiutto, Costanzo, Mammolito, Marino, Klavins, Pedalino, Roseti. Allenatore: Gatto Antonio PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Mabille (39’st Polizzi), Giunti (39’ Diallo), Viti, Cicioni (44’st Licknas), Sedatinov (44’st Ronchi), Petrignani, Sylejmani, Seghetti, Prisco (19’st Ebnoutalib). A disposizione: Pietroluongo, Corsini, Romagnoli, Torri, Onishchenko, Stanisci. Allenatore: Formisano Alessandro Vittorio Arbitro: Iannello Alfredo (sez. Messina) Assistenti: Festa Fabio Mattia (sez. Avellino) – Nasti Andrea (sez. ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 marzo 2023) Campionato2 22ª Giornata, girone B Cosenza: 1 – Perugia: 0 Di seguito il tabellino della gara: Marcatori: 40’st Novello (C). COSENZA: Iovino, Cimino (Cap), Musso (6’st Belgiovine), Spingola (V. Cap), Elia, Sirimarco, Marinacci, Di Bartolo, Novello, Difatta (45’st Gigliotti), Cubretovic (24’st Attanasio). A disposizione: Pompei, Bellotti, Occhiutto, Costanzo, Mammolito, Marino, Klavins, Pedalino, Roseti. Allenatore: Gatto Antonio PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Mabille (39’st Polizzi), Giunti (39’ Diallo), Viti, Cicioni (44’st Licknas), Sedatinov (44’st Ronchi), Petrignani, Sylejmani, Seghetti, Prisco (19’st Ebnoutalib). A disposizione: Pietroluongo, Corsini, Romagnoli, Torri, Onishchenko, Stanisci. Allenatore: Formisano Alessandro Vittorio Arbitro: Iannello Alfredo (sez. Messina) Assistenti: Festa Fabio Mattia (sez. Avellino) – Nasti Andrea (sez. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Roberto Samaden il 30 giugno lascerà l'Inter dopo 33 anni. Giorni fa ha comunicato la sua decisione al presidente Z… - acmilanyouth : I risultati del Settore Giovanile ??? Campionato Under 16 | 5ª giornata di ritorno ? Cittadella-Milan 0-4 ? 14', 17… - cmdotcom : #Inter, budget zero per il settore giovanile: #Samaden dice addio - sassuolonews : Sassuolo Fiorentina Under 15 LIVE: cronaca, formazioni, risultato in diretta - betta941 : RT @AndreaInterNews: In un Paese normale, a chi ha 'scoperto' #Kvaratskhelia affidano un ruolo federale di primo piano e a chi lo ha portat… -