Settimana del Cervello dal 13 al 19 marzo. Coinvolte anche le scuole. (Di domenica 12 marzo 2023) Da lunedì 13 a domenica 19 marzo torna la “Settimana del Cervello“, la campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche e rende pubblici i progressi ed i benefici della ricerca scientifica sul Cervello condotta fino ad oggi. anche le scuole Coinvolte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 marzo 2023) Da lunedì 13 a domenica 19torna la “del“, la campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche e rende pubblici i progressi ed i benefici della ricerca scientifica sulcondotta fino ad oggi.le. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA SETTIMANA ENIGMISTICA DEL CALCIO Aguzzate la vista. In questo riquadro si vedono 9 giocatori ma solo uno si dif… - GavinoSanna1967 : La settimana del lavaggio del cervello ecologista mille articoli spiegano che siamo troppi e con stili di vita inso… - trash_italiano : Il nostro sbaglio è stato quello di non andare a protestare davanti a Cinecittà quando ci hanno tolto la sigla iniz… - chiaraamucciar1 : RT @CheccoCasano: #Mourinho: “Settimana pericolosa, se al ritorno pensiamo al derby, che per me vale come Juve etc, perdiamo” #Sarri: “Tra… - nichtweggucker : RT @Gianl1974: ????Taming the Leopards: gli ucraini completano un corso di addestramento Leopard 2 di 3 mesi in 5 settimane. France24 ha pub… -