Sesso in auto in pieno giorno tra le case: 'Smettetela', ma parte la rissa a braghe calate (Di domenica 12 marzo 2023) Momento di divertimento finito male per una coppia che aveva deciso di appartarsi in tranquillità per lasciarsi andare ad attimi di romanticismo. I due si sono appostati in via Milano, a Cologno Monzese con l'intenzione di fare Sesso, il problema però è stato l'orario, dato che erano le 16:00 di pomeriggio in una zona molto transitata. Piazza Venezia 'ostaggio' di turiste spagnole: schiamazzi, canti e balli per l'addio al nubilato Sesso in auto in pieno giorno, ma scoppia la rissa La coppia aveva parcheggiato in una via transitata e abitata, non indicata per lasciarsi andare allo scambio di effusioni in pieno giorno. E' stato un residente a vedere i due in atteggiamenti intimi. Da lì il panico: il residente sarebbe intervenuto e così è scoppiata una ...

