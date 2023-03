Serie D, il resoconto di Catania-Cittanova (1-0) (Di domenica 12 marzo 2023) Vince il Catania sul Cittanova al minuto 96 con il rigore concesso per fallo di mano di Figini e magistralmente messo in rete da Ciccio Lodi. Batte il record di Mister Busetta delle dieci vittorie consecutive e raggiungendo le quattordici vittorie filate in casa. Approfitta della vittoria del Paternò a Locri portandosi a più 20 dalla seconda in classifica. Viaggia ancora accompagnato dal proprio presidente il Catania, anche questa domenica presente al fianco della squadra. Pelligra ancora in città per definire i dettagli ed il budget per l’ormai vicinissima lega pro, manca solo la certezza matematica che si avvicina sempre di più. Presenti nel settore ospiti anche i tifosi del Cittanova. Foto Catania ssdCatania – Cittanova (1-0), la cronaca Primo tempo nervoso, ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 marzo 2023) Vince ilsulal minuto 96 con il rigore concesso per fallo di mano di Figini e magistralmente messo in rete da Ciccio Lodi. Batte il record di Mister Busetta delle dieci vittorie consecutive e raggiungendo le quattordici vittorie filate in casa. Approfitta della vittoria del Paternò a Locri portandosi a più 20 dalla seconda in classifica. Viaggia ancora accompagnato dal proprio presidente il, anche questa domenica presente al fianco della squadra. Pelligra ancora in città per definire i dettagli ed il budget per l’ormai vicinissima lega pro, manca solo la certezza matematica che si avvicina sempre di più. Presenti nel settore ospiti anche i tifosi del. Fotossd(1-0), la cronaca Primo tempo nervoso, ...

