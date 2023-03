Serie C 2022 2023 | la FerralpiSalò batte il Vicenza volando in testa | Pro Sesto fermata dal Trento

(Di domenica 12 marzo 2023) Oggi si sono disputate le partite valide per la 31ª giornata del Girone A di. Lailin casa 2-0 e vola inalla classifica. Partita ben gestita dai padroni di casa che trovano il gol del raddoppio nel finale con Musatti. La Triestinala Pro Patria 2-0 grazie ai gol di Adorante all 8? e di Crimi al 92?. Quarta sconfitta in fila per gli ospiti che scendono ai margini della zona playoff in 9ª posizione con 43 punti. Lecco e Pordenone pareggiano 0-0 nel match tra la terza e la quarta della classifica. Entrambe le squadre salgono a 52 punti restando appaiate al 3° posto allungando di un punto sul, fermo a 50 punti. La Prosi ferma in casa pareggiando 1-1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #NapoliLazio Le squadre di Serie A che nell'era dei tre punti hanno totalizzato 12 punti su 12 contro le due romane… - sportface2016 : #SerieC La FerralpiSalò batte il Vicenza, Pro Sesto fermata dal Trento - junews24com : I voti di #NovaraJNextGen ???? - sportface2016 : #SerieC, girone C: primo successo per il nuovo #Pescara di #Zeman, 2-1 sulla #Gelbison. Vince anche il #Potenza - Cristin28310623 : RT @giudiziosaMente: @laDiscussioneQ @landra_iolanda Non esistono donne di serie A e di serie B, hanno promesso la proroga a chi ha maturat… -

Il match valido per la 26ª giornata di/2023 tra Verona e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Monza si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di ...Il match valido per la 26ª giornata di/2023 tra Cremonese e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Zini, Cremonese e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 26° giornata di ...... allo Stadio 'Raffaele Guariglia' di Agropoli, andrà in scena Gelbison - Pescara, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di- 2023, Girone C ; calcio di inizio ...

Rigori serie A 2022/23 bilancio squadra per squadra Tag24

Roma Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 12 marzo 2023, alle ore 18 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 Trasferta pugliese per l’EA7 Emporio Armani, che prova a mantenere la vetta in classifica andando temporaneamente a +2 sulla Virtus Bologna (entrambe le ...