Serie C 2022/2023, girone C: primo successo per il nuovo Pescara di Zeman (Di domenica 12 marzo 2023) Il Pescara torna al successo dopo quattro giornate e lo fa ad Agropoli, superando 2-1 in trasferta la Gelbison. L’inizio di partita è tutto dei padroni di casa, che si rendono pericolosi un paio di volte con De Sena, che colpisce anche un palo con un destro dal limite dell’area. Con il passare dei minuti però cresce il Pescara, che si fa più volte vedere in area pur senza riuscire mai a creare occasioni occasioni ghiotte. Il forcing però c’è e alla fine premia la squadra di Zeman, che nei minuti di recupero della prima frazione trova il gol con un colpo di testa di Brosco su corner battuto da Mora. La Gelbison torna in campo nel secondo tempo con la giusta intensità e trova il pareggio con Cargnelutti, anche lui di testa al 54°. Subito il gol, gli abruzzesi tornano a farsi vedere in avanti, spingono e tornano in ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Iltorna aldopo quattro giornate e lo fa ad Agropoli, superando 2-1 in trasferta la Gelbison. L’inizio di partita è tutto dei padroni di casa, che si rendono pericolosi un paio di volte con De Sena, che colpisce anche un palo con un destro dal limite dell’area. Con il passare dei minuti però cresce il, che si fa più volte vedere in area pur senza riuscire mai a creare occasioni occasioni ghiotte. Il forcing però c’è e alla fine premia la squadra di, che nei minuti di recupero della prima frazione trova il gol con un colpo di testa di Brosco su corner battuto da Mora. La Gelbison torna in campo nel secondo tempo con la giusta intensità e trova il pareggio con Cargnelutti, anche lui di testa al 54°. Subito il gol, gli abruzzesi tornano a farsi vedere in avanti, spingono e tornano in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #NapoliLazio Le squadre di Serie A che nell'era dei tre punti hanno totalizzato 12 punti su 12 contro le due romane… - junews24com : I voti di #NovaraJNextGen ???? - sportface2016 : #SerieC, girone C: primo successo per il nuovo #Pescara di #Zeman, 2-1 sulla #Gelbison. Vince anche il #Potenza - Cristin28310623 : RT @giudiziosaMente: @laDiscussioneQ @landra_iolanda Non esistono donne di serie A e di serie B, hanno promesso la proroga a chi ha maturat… - pccpla : RT @junews24com: #Barrenechea verso la titolarità, due esclusioni per #JuveSamp ?? -