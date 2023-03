Serie C 2022 2023 | Di Gaudio salva l’Avellino allo scadere | al Partenio finisce 3-2

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) L‘Avellino batte il Foggia 3-2 nel match valido per la 31ª giornata del Girone C di. Partita pazza alcon i padroni di casa che vanno avanti al 10? con D’Angelo e raddoppiano a fine primo tempo con Marconi. Avellino che sembra in controllo quando si scatena Ogunseye che mette a segno una doppietta in 14 minuti riportando i suoi in partita. Il match winner porta la firma di Dichei padroni i casa al 90?. Torna a vincereche ferma la striscia di 4 sconfitte in fila salendo a 39 punti in 11ª posizione appena fuori dalla zona playoff. Foggia che interrompe ladi 8 risultati utili consecutivi e resta fermo in 4ª posizione a 49 punti mancando l’aggancio al Pescara, che ha battuto in trasferta la ...