Serie B, Cosenza - Spal: dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di domenica 12 marzo 2023) Mai come questa volta, non è un modo di dire: tra Cosenza e Spal, in questo posticipo della 29a giornata di B, il pareggio davvero non serve a nessuno. E' una sorta di spareggio, di scontro diretto secco. I calabresi e gli emiliani... Leggi su europa.today (Di domenica 12 marzo 2023) Mai come questa volta, non è un modo di dire: tra, in questo posticipo della 29a giornata di B, il pareggio davvero non serve a nessuno. E' una sorta di spareggio, di scontro diretto secco. I calabresi e gli emiliani...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttocampoCala1 : #SerieB, #Cosenza-SPAL: i convocati rossoblù - tuttofrosinone : Serie B, questi i risultati delle gare valide per la 29^giornata di campionato, in attesa dei posticipi tra Genoa e… - filadelfo72 : Pronostici di Serie B 2023 Cosenza-SPAL e Genoa-Ternana, posticipi 29esima giornata - RisparmioG : Pronostici di Serie B 2023 Cosenza-SPAL e Genoa-Ternana, posticipi 29esima giornata - pmm131x : @melomonaco86 @capuanogio Faccio un esempio Lunedì scorso i tifosi del Cosenza ultimo in serie B sono andati in 100… -