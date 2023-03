Serie A1, Casalmaggiore e Bergamo vittorie playoff, Pinerolo cede a Cuneo: Perugia ora a +5 (Di domenica 12 marzo 2023) Nella domenica della nona giornata di ritorno del Campionato di Serie A1 di volley femminile due successi importanti in chiave playoff: Casalmaggiore vince 3-0 un potenziale scontro diretto contro Vallefoglia... Leggi su today (Di domenica 12 marzo 2023) Nella domenica della nona giornata di ritorno del Campionato diA1 di volley femminile due successi importanti in chiavevince 3-0 un potenziale scontro diretto contro Vallefoglia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : Pallavolo Serie A1 donne 22a giornata 3-0 Bergamo-Balducci MC 25-20; 25-22; 25-20; 3-0 Casalmaggiore-Vallefo… - sportface2016 : #Volley, #SerieA1 2022/2023: Bergamo e Casalmaggiore tornano al successo - GazzettinoL : Pallavolo Serie A1 donne 22a giornata 0-3 e-work Busto-Scandicci 23-25; 23-25; 19-25; R.Mutua Chieri-Vero Mila… - sportface2016 : Serie A1 2022/23: successo casalingo di #Scandicci, #Casalmaggiore vince in trasferta - CarlottaRossi11 : Pallavolo A1 femminile - Macerata (che non vince da novembre) cerca di chiudere la serie no contro Casalmaggiore -