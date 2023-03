Serie A: segui il calvario di Pogba: nuovo infortunio e stagione da dimenticare (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 18:28:48 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Sf questo sabato è stato ascoltato in conferenza stampa un Allegri che aveva il 100% Paolo Pogba e anche accennato alla porta di un possibile titolo, domenica albeggiata con l’ennesimo infortunio del francese. “Un noto problema muscolare durante il riscaldamento di questa mattina.”ha riferito la Juventus in un comunicato che L’ho tolto dai convocati per la partita di oggi contro la Sampdoria. Il francese, stella firma de ‘La Vecchia Signora’ in estate (è arrivato svincolato con uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, quello che in rosa guadagna di più) vive, però, una stagione da dimenticare: ha giocato appena 35 minuti divisi in due partite. infortunio al ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 18:28:48A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Sf questo sabato è stato ascoltato in conferenza stampa un Allegri che aveva il 100% Paoloe anche accennato alla porta di un possibile titolo, domenica albeggiata con l’ennesimodel francese. “Un noto problema muscolare durante il riscaldamento di questa mattina.”ha riferito la Juventus in un comunicato che L’ho tolto dai convocati per la partita di oggi contro la Sampdoria. Il francese, stella firma de ‘La Vecchia Signora’ in estate (è arrivato svincolato con uno stipendio da 8 milioni netti a, quello che in rosa guadagna di più) vive, però, unada: ha giocato appena 35 minuti divisi in due partite.al ...

