Serie A | Mourinho torna ai vecchi tempi | il suo gesto dopo la sanzione ricorda il 2010

(Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-11 16:54:40 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: SSegui il giro attorno a quello rosso che ho ricevuto Joséprima della Cremonese. Il portoghese, espulsoun litigio con Serra, quarto arbitro, ha visto come il Giudice Sportivo ha confermato lainiziale di due partite: non esserci contro il Sassuolo e nel derby di Roma con la Lazio. Il tuttoche l’allenatore della Roma e la società hanno fatto ricorso, hanno ‘sospeso’ la suaper essere presente contro la Juventus… e ora lo riconfermano.aver appreso la notizia, questo venerdì sera, Josha lanciato quello che era “ufficialmente” un post commerciale sul suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : La polemica sugli allenatori squalificati si piazza al secondo posto della mia personale Scala dell'Inutilità, diet… - sportface2016 : #Serra-#Mourinho: ‘#LeIene’ annunciano per stasera un filmato che inchioderà il quarto uomo - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - CorSport : ? #Mourinho assente al derby? ?? Arriva la risposta di #Sarri! ?? Le sue parole - marcullo02 : RT @sportface2016: #Inter, sui social tifosi contro #Inzaghi: “Con #Conte o #Mourinho avremmo vinto lo scudetto in ciabatte” -

...tra il Bologna e la Lazio chiude il sabato della ventiseiesima giornata del campionato diA. ... Complice anche la sconfitta della Juventus di Allegri contro la Roma di, i rossoblu sono ...' Con Conte oavremmo vinto lo scudetto in ciabatte ' concordano i tifosi interisti, i quali inevitabilmente auspicano un cambio in panchina a fine stagione.'Un gesto vale più di mille parole': Josèè uno specialista del settore. Tredici anni dopo la prima volta, l'allenatore della Roma ha ... Tutta laA TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo ...

José Mourinho squalificato due giornate: torna a fare il gesto delle manette. Salterà il derby con la Lazio Eurosport IT

E quindi gli animi ribollono, come è facile desumere. In più la possibilità d’approcciare Mourinho dall’alto della seconda piazza è svanita, il sorpasso all’Inter non c’è stato perché la squadra di ...Il direttore di gara, in una scena che ricorda, anche se in un clima del tutto differente, quella tra Mourinho e Serra in Cremonese-Roma, indicando con il dito lo stadio avrebbe commentato: "Mi avete ...