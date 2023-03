Serie A | L’ex Barcellona Leo Dos Reis ricorda i suoi giorni a La Masia | “Per esserci devi essere diverso”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 07:29:10 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: EI primi anni 2000 sono stati magici per il futsal in Spagna, grazie ai titoli mondiali nel 2000 e nel 2004. Nella seconda conquista, il gol decisivo nella finale contro l’Italia è arrivato dai piedi di Marcelo Madona, nazionale brasiliano della Spagna. Oggi, Leonardo Dos, ????2003), figlio di Marcelo, è responsabile di continuare l’eredità di famiglia con la palla. Tuttavia, sebbene suo padre sia un campione sul pavimento liscio e suo zio, Jordi Sánchez Piris, abbia giocato a futsal per il, Leo cerca di creare la sua storia sull’erba. Avanti delle categorie inferiori del MonzaLeonardo Ha giocato per cinque anni a Laaccanto a ...