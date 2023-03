(Di domenica 12 marzo 2023), in scena allo Stadio Via del Mare dialle 12.30, è il lunch match domenicale della 26esima giornata diA: di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA: LIVE Lecce-Torino. Maxi rissa al 30'!: Lecce-Torino, in scena allo Stadio Via del Mare di Lecc… - LALAZIOMIA : Moviola Bologna-Lazio, Maresca tiene ma è fiscale il giallo a Vecino - sportli26181512 : Moviola Bologna-Lazio, #Maresca tiene ma è fiscale il giallo a Vecino: Skorupski a contatto con Felipe Anderson, ev… - sportli26181512 : Bologna-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del matc… - sportli26181512 : Napoli-Atalanta diretta: ora Live la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del ma… -

Il match valido per la 26ª giornata diA 2022/2023 tra Verona e Monza: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Monza si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di ...Il match valido per la 26ª giornata diA 2022/2023 tra Cremonese e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Zini, Cremonese e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 26° giornata di ...Il match valido per la 26ª giornata diA 2022/2023 tra Lecce - Torino: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Via del Mare, Lecce - Torino si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di ...

Serie A rivivi la MOVIOLA LIVE: un giallo pesante per la Lazio | Serie A Calciomercato.com

Corrette le tre ammonizioni (tutte nel primo tempo) stabilite da Colombo, che tiene complessivamente in pugno la partita. Vede bene l’arbitro nel ruvido tackle tra Ruggeri e Di Lorenzo, sanzionando il ...La Juve ospita la Sampdoria nella 26esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – Per riscattarsi subito dal KO c ...