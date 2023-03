Serena Bortone | chi è il suo marito “misterioso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 marzo 2023) La sfera privata diè un vero e proprio mistero: la conduttrice di Oggi è un altro giorno è attentissima alla sua privacy; nonostante questo, molti si chiedono se abbia o meno uno un compagno. Di recente, proprio la diretta interessata si è lasciata andare a una lunga intervista al quotidiano Mio e ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata.non è sposata e non lo è mai stata; non c’è quindi nessuno ex. Ma perché? Ecco le sue parole a riguardo: Non credo nel matrimonio, ma nell’indipendenza. Non sono mai stata sposata. Mai avuto figli. Il matrimonio non fa per me. Sono molto indipendente. Quanto all’amore, sono sempre innamorata. In questo momento posso dire di non avere un amore in particolare, ma non ...