Serbia, giorno dell'indipendenza: Gabriella Carlucci tra i premiati a Belgrado (Di domenica 12 marzo 2023) In Serbia, in occasione dei festeggiamenti per il giorno dell'indipendenza, il 15 febbraio, vengono premiate le personalità che si sono distinte in vari campi, a favore della nazione. Tra i premiati di quest'anno si trova anche, eccezionalmente, un'italiana: Gabriella Carlucci, madrina del festival del cinema Italo-Serbo di Belgrado. "Il nostro cinema, tranne casi eclatanti, fa difficoltà ad uscire dal territorio italiano. Per questo ho dato il via una serie di eventi – tra cui anche uno in Spagna – per presentare il meglio delle nostre produzioni" spiega l'ideatrice del festival a 9Colonne. Già nel corso della sua decennale attività da parlamentare, Carlucci si era dedicata al cinema, battendosi "per far introdurre anche in Italia la legge sul tax ...

