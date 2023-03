“Senza terapia non ce l’avrei fatta” | dopo Fedez | anche Anna Tatangelo rivela un passato difficile

(Di domenica 12 marzo 2023) Non ha mai avuto paura di essere sincera e raccontarsi ai fan proprio così com’è. Estavolta,si è mostrataveli e pudori, raccontando della psicointrapresa per superare alcuni momenti difficili. Invitando tutti a fare altrettanto, perché prendersi cura della propria mente è importante tanto quanto curare il proprio corpo. La cantante di Sora si aggiunge così alle celebrities impegnate a normalizzare l’andare in analisi. Il suo appello arriva a pochi giorni di distanza da quello del collega, che ha rotto un lungo silenzio socialndo i problemi avuti a causa di un utilizzo non corretto degli psicofarmaci. “non sarei riuscita a trovare me stessa”:a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mask20Max : @imballoionico @FinVomero Mi sa che fa terapia con la bocca, ma senza parlare. Altrimenti non mi spiego, come sia diventata così nota.. - AndreDema92 : @nicolo220 @ultimora_pol Grazie per aver confermato che stavi usando la terapia come una clava, senza tra l’altro a… - jemaiunagioia_9 : RT @Jay_fromspace: @FranAltomare Mangiare tutto senza esagerare, questo è. Questa ossessione per la gente sui social invece richiede una te… - 19842021raffa : @intuslegens Beh ha permesso di promosso l'inoculazione a questi bambini di una terapia sperimentale senza conoscer… - ANTIMOVER : @LaVeritaWeb A speranza e company li metterei in terapia intensiva senza ossigeno. In galera. -

... all' educazione , anche religiosa, ed alla salute (si pensi alla scelta di una specifica... ecc.), il giudice può stabilire che vengano adottate separatamente da ciascun genitoreprima ......e quanti sono quelli in servizio oggi Se il loro numero non è aumentato i posti letto di... perché è stata smantellata la rete epidemiologicala quale è impossibile far fronte a ......e quanti sono quelli in servizio oggi Se il loro numero non è aumentato i posti letto di... perché è stata smantellata la rete epidemiologicala quale è impossibile far fronte a ...

Salute mentale: 4 modi per migliorarla senza andare in terapia Vanity Fair Italia

“Senza non sarei riuscita a trovare me stessa”: Anna Tatangelo a sostegno della terapia “Quanto è importante per te la psicoterapia” ha chiesto un fan durante una sessione di botta risposta iniziata ...È morta dopo il trasporto in elicottero da Monte Cremasco all'ospedale Niguarda di Milano, dove era arrivata ieri in condizioni disperate, Milena Moretti, una donna di 70 anni: lei e suo marito erano ...