Sensi risponde a Verdi | 1-1 tra Verona e Monza

Leggi su agi

(Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Hellasimpattano nella sfida valevole per la 26esima giornata di Serie A. Al Bentegodi finisce 1-1 con il botta e risposta in pochi minuti a inizio ripresa tra, dopo un primo tempo praticamente privo di emozioni. Ai brianzoli viene anche annullato un gol all'ex Caprari per un fuorigioco di Petagna. Secondo pareggio consecutivo per la formazione scaligera, che si porta a 19 punti in classifica restando al terzultimo posto, mentre la squadra di Palladino raggiunge quota 33 punti facendosi però scavalcare dalla Fiorentina. Tanto equilibrio e gara molto bloccata in una prima frazione di gioco che regala veramente pochi spunti interessanti. Nel complesso meglio i gialloblu rispetto alla formazione ospite per voglia e determinazione, ma nonostante qualche tentativo di affondo il risultato ...