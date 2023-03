Sensi: «Mi sento ritrovato fisicamente e non solo! Penso alla Nazionale» (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Sensi ha ritrovato il gol con il Monza, il terzo in questa stagione dopo un lungo periodo di stop. Il centrocampista in prestito dall’Inter intervistato su DAZN ha parlato del suo recupero e non solo. ritrovato – Stefano Sensi si sente un giocatore ritrovato adesso, non solo fisicamente. Di seguito le sue dichiarazioni dopo la partita: «Da quanti giorni non segnavo? Domanda troppo difficile (ride, ndr). Punto importante contro il Verona, loro fanno un calcio aggressivo e se non sei concentrato rischi di fare figuracce. Come sto mentalmente? Mi sento ritrovato, è stato un periodo difficile perché stavo facendo bene ed è stato un brutto colpo l’infortunio. Sono cresciuto molto dopo il passato che ho avuto, ho lavorato tanto sull’aspetto fisico e ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Stefanohail gol con il Monza, il terzo in questa stagione dopo un lungo periodo di stop. Il centrocampista in prestito dall’Inter intervistato su DAZN ha parlato del suo recupero e non solo.– Stefanosi sente un giocatoreadesso, non solo. Di seguito le sue dichiarazioni dopo la partita: «Da quanti giorni non segnavo? Domanda troppo difficile (ride, ndr). Punto importante contro il Verona, loro fanno un calcio aggressivo e se non sei concentrato rischi di fare figuracce. Come sto mentalmente? Mi, è stato un periodo difficile perché stavo facendo bene ed è stato un brutto colpo l’infortunio. Sono cresciuto molto dopo il passato che ho avuto, ho lavorato tanto sull’aspetto fisico e ...

