Selvaggia Lucarelli | la frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti | ' Solo una cosa continuerà ad accomunarli'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : I peluche lanciati sulle auto blu a Cutro al passaggio dei ministri sono stati un gesto potente e simbolico. Sono i… - PiazzapulitaLA7 : Meloni a Cutro è andata perché ha capito che la sua assenza era stata pesante. Dice che porta il fare. Ma più che… - PiazzapulitaLA7 : Milano è passata da essere la città dei sogni alla città del mercato delle case dopato, dove a soffrire di più è il… - LoryLoryyyy : RT @verita2019: Per la rubrica #IoNonDimentico oggi presentiamo : selvaggia lucarelli #COVID19 #novax #vaccini - adrianobusolin : RT @verita2019: Per la rubrica #IoNonDimentico oggi presentiamo : selvaggia lucarelli #COVID19 #novax #vaccini -

ha tirato una vera e propria frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti . La giornalista, in una delle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram , ha fatto ...Il motivo Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo " Recentementeaveva parlato di ...... quella di partecipare alla nuova edizione di Pechino Express , in onda su Sky ogni giovedì sera e in straming su NOW , le ha già portato una violenta accusa da parte di, a colpi ...

Selvaggia Lucarelli: “A Milano, vista come la città dei sogni, il mercato delle case è dopato” – L’intervista La7

Selvaggia Lucarelli ha tirato una vera e propria frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti. La giornalista, in una delle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha ...La bellezza di Elettra Lamborghini è semplicemente travolgente; una donna come lei sa perfettamente come mandare fuori fase i suoi fan.