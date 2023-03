Sei bravo in italiano? Il test logico linguistico difficilissimo: ti sfidiamo (Di domenica 12 marzo 2023) Questa è un’ottima sfida per impegnare la mente in qualcosa di stimolante e costruttivo. Per un attimo mettete da parte le illusioni visive o i test psicologici e tuffatevi in questo test logico linguistico che senz’altro vi stupirà! Non c’è da buttarci via una giornata intera: bastano pochi secondi per scoprire quanto conoscete la grammatica italiana e la logica delle lingue. Non ci sarebbe gusto se non fosse un tantino impegnativo ed è quello che è il test che vi stiamo proponendo in questo momento. All’apparenza sembra facilissimo, ma in realtà sono pochi quello che riescono ad arrivare alla soluzione. Non scoraggiatevi! Ad ogni modo, comunque vada, siate sicuri che non avrete perso tempo. test linguistico: quanto conosci la grammatica italiana? ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 12 marzo 2023) Questa è un’ottima sfida per impegnare la mente in qualcosa di stimolante e costruttivo. Per un attimo mettete da parte le illusioni visive o ipsicologici e tuffatevi in questoche senz’altro vi stupirà! Non c’è da buttarci via una giornata intera: bastano pochi secondi per scoprire quanto conoscete la grammatica italiana e la logica delle lingue. Non ci sarebbe gusto se non fosse un tantino impegnativo ed è quello che è ilche vi stiamo proponendo in questo momento. All’apparenza sembra facilissimo, ma in realtà sono pochi quello che riescono ad arrivare alla soluzione. Non scoraggiatevi! Ad ogni modo, comunque vada, siate sicuri che non avrete perso tempo.: quanto conosci la grammatica italiana? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MonicaTess : RT @Simona45104788: @PBerizzi E no 'core', lezioni di 'delicatezza' da parte tua proprio no!?? Hai poca memoria o sei solo un parac..o arrog… - lukritter : @Uni91070952 Esci le carte fenomeno... a kiackiere sei bravo... vane kiackiere... ?????? - DynaDenis35 : @DiegoFusaro Sei stato bravo ad usare le parole che hai usato perché per me può tornarsene in Africa dove non sono… - mayball39391644 : @elesquintero_ Sei bravo .?????????????????? - CenturrinoLuigi : RT @RobertoMerlino1: Anche se sei il più pagato commentatore della BBC, se ti girano i coglioni per il governo “nazista”, FAI BENE A DIRE C… -