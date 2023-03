"Se questo è un governo assassino...", Verderami zittisce Romano: i numeri non mentono (Di domenica 12 marzo 2023) Da una parte un fenomeno di portata internazionale che non può che essere affrontato a livello europeo, dall'altra le polemiche strumentali della sinistra. Si parla di immigrazione nella puntata di domenica 12 marzo di Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. Tra gli ospiti c'è il retroscenista del Corriere della sera Francesco Verderami che spiega come l'immigrazione faccia parte "del conflitto mondiale che stiamo vivendo, perché questi disperati", ossia i migranti che provano ad arrivare sulle nostre coste, "vengono anche utilizzati come strumento di pressione politica. D'altronde vediamo quello che succede in Turchia, dove l'Europa paga per deresponsabilizzarsi". Il ragionamento del giornalista è chiaro: ""Nessuno può avere la coscienza pulita su questo tema", e le polemiche che si vedono in Italia "non esistono in ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Da una parte un fenomeno di portata internazionale che non può che essere affrontato a livello europeo, dall'altra le polemiche strumentali della sinistra. Si parla di immigrazione nella puntata di domenica 12 marzo di Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. Tra gli ospiti c'è il retroscenista del Corriere della sera Francescoche spiega come l'immigrazione faccia parte "del conflitto mondiale che stiamo vivendo, perché questi disperati", ossia i migranti che provano ad arrivare sulle nostre coste, "vengono anche utilizzati come strumento di pressione politica. D'altronde vediamo quello che succede in Turchia, dove l'Europa paga per deresponsabilizzarsi". Il ragionamento del giornalista è chiaro: ""Nessuno può avere la coscienza pulita sutema", e le polemiche che si vedono in Italia "non esistono in ...

