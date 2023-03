Se non ora, quando? (Di domenica 12 marzo 2023) È uno slogan usato dal movimento femminista, ma non c’è domanda migliore da farsi quando si parla di transizione ecologica. Ed è proprio il caso di dire: “2001 odissea nello spazio” Cosi recitava il titolo del film a firma Stanley Kubrick diventato leggenda nella cinematografia internazionale. Nell’immaginario futuristico, il 2001 doveva rappresentare una data in cui l’uomo era chiamato a confrontarsi con mondi nuovi. Dove ciò che era stato avrebbe fatto parte del passato per sempre e mai più sarebbe tornato. Oggi sappiamo che quella data non ha rappresentato nessun punto di rottura verso il passato. Se non fosse per gli attacchi terroristici condotti sul suolo americano, ma questa è un’altra storia. La nuova data da tenere a mente oggi è il 2035. Perché direte voi? L’Unione Europea ha stabilito, o meglio vorrebbe, che, a partire da questa data, non possano ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 12 marzo 2023) È uno slogan usato dal movimento femminista, ma non c’è domanda migliore da farsisi parla di transizione ecologica. Ed è proprio il caso di dire: “2001 odissea nello spazio” Cosi recitava il titolo del film a firma Stanley Kubrick diventato leggenda nella cinematografia internazionale. Nell’immaginario futuristico, il 2001 doveva rappresentare una data in cui l’uomo era chiamato a confrontarsi con mondi nuovi. Dove ciò che era stato avrebbe fatto parte del passato per sempre e mai più sarebbe tornato. Oggi sappiamo che quella data non ha rappresentato nessun punto di rottura verso il passato. Se non fosse per gli attacchi terroristici condotti sul suolo americano, ma questa è un’altra storia. La nuova data da tenere a mente oggi è il 2035. Perché direte voi? L’Unione Europea ha stabilito, o meglio vorrebbe, che, a partire da questa data, non possano ...

