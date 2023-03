Se il Barcellona rischia la Champions per il caso Negreira, la colpa è anche del Milan (As) (Di domenica 12 marzo 2023) As, quotidiano sportivo spagnolo di sponda madridista, ritorna sul caso Negreira e sui rischi del Barcellona. Il club infatti rischia di essere escluso dalla coppe europee. Una conseguenza logica se le accuse dovessero essere confermate. Il quotidiano però sottolinea come ci sia un precedente che avvalora l’ipotesi secondo cui il Barcellona di Xavi rischia veramente grosso. “La Uefa può intervenire d’ufficio e punire la squadra catalana escludendola dalle competizioni europee come misura disciplinare. La stessa sorte che potrebbe capitare con la Juventus in Italia“. La discriminante è il danno reputazionale arrecato all’Uefa. Se l’organo del calcio europeo ritiene infatti che il Barcellona abbia violato i regolamenti che descrivono le modalità di ammissione alle coppe ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) As, quotidiano sportivo spagnolo di sponda madridista, ritorna sule sui rischi del. Il club infattidi essere escluso dalla coppe europee. Una conseguenza logica se le accuse dovessero essere confermate. Il quotidiano però sottolinea come ci sia un precedente che avvalora l’ipotesi secondo cui ildi Xaviveramente grosso. “La Uefa può intervenire d’ufficio e punire la squadra catalana escludendola dalle competizioni europee come misura disciplinare. La stessa sorte che potrebbe capitare con la Juventus in Italia“. La discriminante è il danno reputazionale arrecato all’Uefa. Se l’organo del calcio europeo ritiene infatti che ilabbia violato i regolamenti che descrivono le modalità di ammissione alle coppe ...

