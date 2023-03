Scuola precaria | verso i 250mila a supplenza Il 60% degli studenti con disabilità ha cambiato docente Prossimi interventi in campo | dalle riforme ai prossimi concorsi a cattedra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laluisellina : @umanoantifa Dopo una vita da precaria mi ha 'convinta' (io direi 'ricattata', spiegando in tutti i modi che altrim… - maccio_mirko : @hobiekoo_ Dato che sei una grammar nazi fammi indovinare: sei laureata in qualche materia umanistica e sei una pre… -

La situazione di Riccardo è alquanto: 'Vivo a Milano da novembre, quando mi sono ... Le news dellain primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno ...A Orizzonte, Alessia racconta la sua storia: 'Ho 28 anni, sono una docente di italiano, storia e geografia e insegno nelle scuole medie e superiori. Sono unae lavoro tramite ...A denunciare la situazionesono proprio le dirigenti scolastiche che in occasione di un ... Ersilia Buonocore e Maria Pisciuneri rispettivamente dirigenti dell'Istituto Leopardi, della...

Scuola: 1 prof su 4 è precario,225mila posti a tempo determinato Agenzia ANSA

A Somma Lombardo la lotta allo spreco alimentare si fa a scuola: ogni bambino da questa settimana ha una doggy bag per conservare il cibo non consumato in mensa e portarlo a casa. L’amministrazione ...È in fase di completamento il progetto definitivo della nuova palestra di via Gian Battista Canonici, a servizio diretto della scuola primaria Mosti, delle società sportive e del territorio. Nelle pro ...