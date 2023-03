Scudetto al Napoli, si fa già festa dal Lavinaio a Forcella. E ai Miracoli spunta un nuovo murale di Maradona (Di domenica 12 marzo 2023) festa, farina... E assolutamente niente forca! Anzi, tanta tanta gioia. Parafrasando il noto motto di epoca borbonica, la città di Napoli si prepara con buon anticipo al grande evento, a... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 marzo 2023), farina... E assolutamente niente forca! Anzi, tanta tanta gioia. Parafrasando il noto motto di epoca borbonica, la città disi prepara con buon anticipo al grande evento, a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Scudetto al Napoli: è iniziato il conto alla rovescia ?? - GoalItalia : Il Napoli torna a vincere e volare ?? Inizia il countdown: quando può arrivare lo scudetto ??? - annatrieste : E non pronunciamo la parola scudetto e 'Eh ma a Napoli state ancora al Medioevo con questa scaramanzia' e la pronun… - Antonio70695088 : @realvarriale Al prossimo scudetto del Napoli non sarai presente. Goditelo raccomandato - Rebus_Milan : Figa, questi non capiscono che i rossoneri, se non possono vincere lo scudetto, tifano Napoli, che in 124 anni sarà… -