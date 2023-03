Scozia-Irlanda in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2023 rugby (Di domenica 12 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per Scozia-Irlanda, partita valevole per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2023 di rugby maschile. La formazione di Gregor Townsend, terza in classifica con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta, proverà a sfruttare il campo di casa per crescere ancora. Non sarà però facile fermare gli irlandesi di Andy Farrell, primi del raggruppamento, che vanno a caccia del quarto successo in altrettante partite disputate per rimanere imbattuti. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di sabato 11 marzo sul campo del Murrayfield di Edimburgo, in Scozia. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per il quarto turno del Guinness Seidi. La formazione di Gregor Townsend, terza in classifica con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta, proverà a sfruttare il campo di casa per crescere ancora. Non sarà però facile fermare gli irlandesi di Andy Farrell, primi del raggruppamento, che vanno a caccia del quarto successo in altrettante partite disputate per rimanere imbattuti. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di sabato 11 marzo sul campo del Murrayfield di Edimburgo, in. Di seguito, l’e le informazioni per seguire inla partita ...

