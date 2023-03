“Scordato” | il nuovo film di e con Rocco Papaleo

Leggi su lopinionista

(Di domenica 12 marzo 2023) ROMA – A volte non solo i pianoforti hanno bisogno di essere accordati, ma anche gli accordatori. “” è ildi e con, che vanta nel cast la cantante Giorgia, Simone Corbisiero e Angela Curri. La pellicola è in arrivo in tutte le sale cinematografiche italiane il prossimo 13 aprile. Una produzione Indiana Production, Less is More Produzioni e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.