Scippo di Simeone | l’Inter ne approfitta | colpaccio in Serie A

È una pista da tenere in considerazione, al netto dell'interesse dell'Atletico Madrid di cui tanto si parla, ma con unancora sotto contratto fino al 2024 per più di 20 milioni a stagione. ...La Juventus cerca il colpo a costo zero ma l'Atletico Madrid arriva in anticipo:diad Allegri per giugno L'Atletico Madrid sembra ormai fuori dalla corsa per il titolo in Liga dove la vetta, occupata dal Barcellona, dista già 18 punti dopo 20 partite di campionato ...A zero per i nerazzurri, con Marotta che pregusta un altroalla Roma di José Mourinho. Dopo ... molto probabile visto il suo scarso feeling con(a meno che non vada via il 'Cholo'), all'...

Napoli, decisione presa sul riscatto di Simeone | Mercato Calciomercato.com

Quando il PSG fallisce in Champions non c’è mai da stare tranquilli: si preannuncia l’ennesima rivoluzione, e l’Inter potrebbe essere di nuovo scippata dai parigini L’emiro sarà arrabbiatissimo. Dopo ...Luis Enrique rappresenta una suggestione per il Milan in caso di fallimento di Pioli: Ferran Torres e Morata sarebbero pronti a seguirlo ...